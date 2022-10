VOTO CONTRADITÓRIO NA ONU

O MINISTRO APOSENTADO CELSO DE MELLO FAZ UMA APRECIAÇÃO DO CONTRADITÓRIO VOTO DA DIPLOMACIA BRASILEIRA PRÓ RÚSSIA NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇŌES UNIDAS (ONU). LEIA ABAIXO:

O VOTO DE ABSTENÇÃO DO BRASIL, NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU , REPRESENTOU , POR PARTE DO ESTADO BRASILEIRO (E DO GOVERNO BOLSONARO) , CLARA TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 4o. , incisos I , III , IV, V, VI e VII , QUE CONSAGRA , ENTRE OUTROS, OS SEGUINTES PRINCÍPIOS QUE DEVEM REGER , NO PLANO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS , A POLÍTICA EXTERNA DE NOSSO PAÍS : (a) independência nacional , (b) autodeterminação dos povos , (c) não-intervenção, (d) igualdade entre os Estados, (e) defesa da paz e (f) solução pacífica dos conflitos !

A tradição diplomática brasileira sempre contemplou (e respeitou) , como diretriz básica de sua atuação , o princípio de que o Brasil , em caso nenhum , empenhar-se-á em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outro Estado.

DAÍ O CARÁTER CONTRADITÓRIO (E INACEITÁVEL) DO VOTO DO BRASIL NO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇŌES UNIDAS, POIS O ATO DE ABSTENÇÃO CLARAMENTE LEGITIMOU A INVASÃO TERRITORIAL DA UCRÂNIA POR FORÇAS MILITARES DA FEDERAÇÃO RUSSA, EM FRONTAL DESRESPEITO À CARTA DE SÃO FRANCISCO (26/06/1945) E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE VEDAM GUERRAS DE CONQUISTA , POIS SEMELHANTES ATOS DE AGRESSÃO – QUE COMPROMETEM A ESTABILIDADE DA ORDEM GLOBAL E IMPLICAM RUPTURA DA PAZ E DA SEGURANÇA INTERNACIONAIS- TRADUZEM, NO PLANO DA COMUNIDADE DAS NAÇŌES, OFENSA MANIFESTA A PRINCÍPIOS CONSAGRADOS PELO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO ! TEMPOS DE BOLSONARO ….. LAMENTAVELMENTE !!!!

https://g1.globo.com/google/amp/mundo/noticia/2022/09/30/russia-veta-resolucao-do-conselho-de-seguranca-da-onu-sobre-anexacoes-brasil-e-china-se-abstem.ghtml

