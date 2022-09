BANCO DE SANGUE AMPLIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Banco de Sangue tem mais de três mil pessoas cadastradas para doação.

No sábado (3), a Prefeitura, a Câmara e o Lions Clube de Tatuí inauguraram do prédio do Banco de Sangue “Fortunato Minghini”, da Santa Casa de Misericórdia. O local passou por ampliação, que permitem aumentar sua capacidade de atendimento. A obra foi viabilizada em parceria firmada através de lei municipal, reunindo Prefeitura, Câmara e Santa Casa, e viabilizou recursos em torno de R$ 230 mil. O prédio conta agora com mais 48,7 metros quadrados.

O Banco de Sangue atende a Santa Casa, Pronto Socorro Municipal, Hospital da Unimed e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo um equipamento essencial para salvar vidas. Atualmente, possui cerca de 3.150 pessoas cadastradas como doadoras regulares e o Lions Clube de Tatuí é parceiro em sua manutenção. “O Banco de Sangue é importante para toda a estrutura de saúde pública de Tatuí. Fico feliz pelas parcerias, para mantê-lo funcionando, e agora podermos contribuir na sua ampliação”, destacou o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior.

Um pouco de história

Denominado “Fortunato Minghini”, o espaço foi fundado pelo Lions Clube de Tatuí, entre os anos de 1955 e 1956. Primeiro funcionou em salas internas da Santa Casa, e depois, ganhou prédio próprio em 2005, através de uma campanha comunitária liderada pelo Lions. O local foi equipado com recursos da Fundação de Lions Clubes Internacional – LCIF. Em 2018, após cerca de cinco anos de inatividade para coletas, funcionando somente como agência transfusional, o Banco de Sangue reabriu suas portas para a comunidade, quando foi formalizado um termo de convênio junto ao Hemonúcleo do Hospital da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, permitindo assim uma parceria técnica.

Em 2019, foi apresentado à Prefeitura de Tatuí – na época, sob a gestão da falecida prefeita Maria José Gonzaga – uma solicitação para a ampliação do Banco de Sangue. Mesmo com a chegada da pandemia, o projeto teve sequência, com auxílio de recursos do orçamento da Câmara de Tatuí. Em 2021, já com a anuência do prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior, a obra foi licitada, somando-se, depois, a parceira com o médico e membro do Lions Clube de Tatuí, Wladmir Saporito, que emprestou um imóvel para abrigar o Banco de Sangue durante sua reforma.

