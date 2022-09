LIVRO DE PAULO SETÚBAL INSPIRA TRABALHOS DOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Dia 7 de setembro, o Brasil comemora os 200 anos de independência de Portugal, com um gesto solene de Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. De 6 de setembro a 2 de outubro, sempre de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. os trabalhos sobre os 200 anos de Independência do Brasil ficam exposto no Museu Histórico “Paulo Setúbal”. Os desenhos que compoem a mostra foram produzidos pelos alunos do Ensino Fundamental (1° ao 5° anos) das redes pública e particular de Educação de Tatuí. O tema foi “O Sete de Setembro” (1822-2022), inspirado na obra “Nos Bastidores da História”, de Paulo Setúbal.

O livro retrata a cena do Ipiranga, os momentos que determinaram Dom Pedro I a sair da corte, seu retorno de Santos e as cartas recebidas da corte portuguesa, que o motivaram a quebrar as relações com o país lusitano e a proclamar a Independência do Brasil. Publicado em 1928 como contos históricos, a obra apresenta dados arduamente pesquisados. No desenrolar de episódios que parecem, às vezes, ultrapassar a imaginação, vividos por personagens absolutamente reais, o escritor mostra um quadro histórico perfeito.. O autor tatuiano os recria com habilidade do perfeito ficcionista, com brilho desta época imperial do Brasil. O Museu fica na Praça Manoel Guedes, 98, Tatuí.

