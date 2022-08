CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PROSSEGUE EM TATUÍ

Vacinação é gratuita e protege contra cerca de vinte doenças.

Prossegue em Tatuí, até o dia 9 de setembro, a “Campanha Nacional de Multivacinação”, direcionada às crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Promovida pelo Ministério da Saúde e coordenada em Tatuí pela Secretaria Municipal de saúde, esta campanha objetiva regularizar a carteira de vacinação das pessoas dessa faixa etária com doses atrasadas. Para receber as vacinas em atraso, é necessária apresentação da caderneta de vacinação. No último sábado (20), ocorreu o “Dia D” de vacinação, com atendimento em todas as unidades de saúde urbanas de Tatuí.

Os imunizantes disponíveis para crianças e que oferecem proteção contra cerca de 20 doenças são: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 Valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (Conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba e Varicela), DTP (Tríplice Bacteriana), Varicela e HPV Quadrivalente (Papilomavírus Humano). Já os adolescentes podem se imunizar contra a HPV, dT (Dupla Adulto), Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (Conjugada).

A aplicação das doses ocorre em todos os postos de saúde urbanos, das 8 às 15 horas (com exceção da UBS Santa Cruz, que imuniza das 8 às 13 horas, e da ESF do Jardim Gonzaga, que está com sua sala de vacinas desativada, mas segue com atendimento na ESF Jardins de Tatuí), e nas unidades de saúde rurais do Bairro Congonhal (todas as sextas-feiras, até às 12 horas) e Bairro Mirandas (segunda a quinta-feira, até às 12 horas).

