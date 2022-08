MINISTRO TATUIANO CONCEDE ENTREVISTA AO “THE GUARDIAN”, DE LONDRES

Celso de Mello, por motivo de doença, não pode ler manifesto na Faculdade de Direito da USP, mas tece críticas severas à Bolsonaro pela sua atitude golpista, em matérias de primeira página no The Guardian (9/8) e o Globo, do Rio (11/8)

Na terça-feira (9), o jornal britânico “The Guardian”, fundado em 1821 e editado em Londres, publicou entrevista com o ministro aposentado Celso de Mello (STF), sobre o comportamento golpista de Bolsonaro. O influente jornal londrino reproduziu, em duas linhas, na chamada de primeira página, as duríssimas críticas que o ministro tece ao presidente da República, considerando “sua mente sombria, retrógrada e autocrata”. A matéria cuida também da visão de Celso de Mello, sobre os perigos que Bolsonaro representa para o regime democrático. Este alertas à Nação constam dos manifestos da Faculdade de Direito São Francisco (USP) e da FIESP, em defesa do Estado Democrático de Direito.

Nas Arcadas – Nesta quinta-feira (11), 11 horas, será realizado o ato de leitura da “Carta aos Brasileiros e Brasileiras”, na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, em São Paulo. Os organizadores do documento, que conta com mais de 800 mil assinaturas, defendem a liberdade e sentenciam que “Será um momento ímpar para celebrarmos o que nos une: Estado Democrático de Direito sempre”.

A direção da “São Francisco” convidou o ministro tatuiano Celso de Mello para ler o manifesto. Ele declinou do convite, agradeceu e justifica que seu estado de saúde ainda não permite.

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA DIA 20/8/2022

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 13-8-2022

CENSO DE TATUÍ COLETA DADOS EM 13 CIDADES DA REGIÃO

MINISTRO TATUIANO CONCEDE ENTREVISTA PARA O THE GUARDIAN

BANDA DE PORANGABA COMEMORA DIA DOS PAIS NA PRAÇA DA MATRIZ

“A SONORIDADE É LINDA”, DIZ JÔ DA MÚSICA DO NEVES

CINCO CENÁRIOS – GAUDÊNCIO TORQUATO

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

CONCURSO DE PAULO SETÚBAL PREMIA ALUNOS DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JUNHO DE 1909

PROJETO CRIA BANCO DE MATERIAL ESCOLAR

CAMPANHA CONSCIENTIZA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

SEBRAE ATENDE NO JARDIM SANTA RITA

CENTRO HÍPICO SEDIA ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

FEIRA DE ARTESANATO FICA ATÉ DOMINGO NA PRAÇA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTA DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PREFEITURA PREVINE CONTRA A DENGUE EM TATUÍ

MATÉRIAS OFICIAIS

(Nomeações, exonerações, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí)