CONHEÇA OS VENCEDORES DO “PRÊMIO LITERÁRIO PAULO SETÚBAL”

Prêmio Galardão, em Poesia, foi para Renato José de Almeida Mello, de Tatuí. O vencedor recebeu certificado, troféu e premiação, com a obra “Palavra, verve de meu ser”.

O “20º Prêmio Literário Paulo Setúbal – Contos, Crônicas e Poesias”, realizado pela Prefeitura de Tatuí, através do Museu Histórico “Paulo Setúbal”, divulgou seus vencedores na noite desta quarta-feira (03), em cerimônia no Teatro “Procópio Ferreira.

Conto:

– 1º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 2.500,00: Fernando Marques da Silva, de São João da Boa Vista/SP, com a obra “Um Jubileu Eterno”.

– 2º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.500,00: Luiza Horta Barbosa Juda, de Maringá/PR, com a obra “Pokol”.

– 3º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.000,00: Márcio Fernandes Maurício, de Brasília/DF, com a obra “O Homem do Homem”.

– Prêmio Galardão, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.000,00: Tamires Freire de Carvalho Ramos, de Tatuí/SP, com a obra “Tanto Faz”.

– Menção Honrosa para: Alex Alexandre da Rosa, de Jundiaí/SP, obra “A Chuva Cai Sobre Todos”; Altemar Felberg, de Porto Seguro/BA, obra “O Mudo e Seu Falatório”; Anderson Borges Costa, de São Paulo/SP, obra “Desapego”; André Bueno Kaires, de Tatuí/SP, obra “Melancolia”; Andrea Liette Camargo, de Tatuí/SP, obra “Transversal”; Camile de Castro Queiroz, de Manaus/AM, obra “O Sermão do Bêbado Sem Palavras”; Carlos Alexandre da Silva Rocha, de Vitória/ES, obra “Zé Outis”; Cássio Andrade Fonseca, de Três Corações/MG, obra “Culpa Coletiva”; Fernando Ernesto Baggio Di Sopra, de Porto Alegre/RS, obra “A Sapataria Metaliterária de Quintana”; Luara Batalha Vieira, de Salvador/BA, obra “Pobre Dolores”; Lucas Ferreire Rodrigues, de Tatuí/SP, obra “A Sagração do Inverno”; Lucas Pereira Novaes, de Vitória da Conquista/BA, obra “Inúteis Utilidades”; Lucca Lopes Dias Santos, de Anápolis/GO, obra “Oligomorfismo Distrófico”; Lucio Rodrigues Junior, de Tatuí/SP, obra “Sorte ou Amor?”; Maria Cristina Siqueira, de Tatuí/SP, obra “Vida de Cão”; Mariana Borda Anderson Gueiral, de Porto Alegre/RS, obra “Amor”; Mariana de Camargo Ceccon, do Rio de Janeiro/RJ, obra “Sirius”; Odimar Justino Martins Proença, de Tatuí/SP, obra “La Muerte”; Paulo César Silva, de Lima Duarte/MG, obra “Quo Vadis, Carolina?”; Raquel Prestes Ferreira de Morais, de Tatuí/SP, obra “A Velha Aranha e a Máquina Mágica”; Rodrigo Diniz Pinto, de Belo Horizonte/MG, obra “Correlações Espúrias”; Thais Steimbach Batista, de Indaiatuba/SP, obra “Transtornos”; Thiago José Rodrigues de Paula, de Belo Horizonte/MG, obra “Pecado”; Valéria Cristina Gurgel, de Nova Lima/MG, obra “A Herança do Mistério”; e Vitória Souza Diniz, de Luís Eduardo Magalhães/BA, obra “Solitária, Fria e Asquerosa: A Vulnerabilidade em Prosa”.

Crônica:

– 1º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 2.500,00: Márcio Fernandes Maurício, de Brasília/DF, com a obra “Oito de Março”.

– 2º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.500,00: Keilla Kalli Carvalho de Oliveira, de São Luís/MA, com a obra “É Menina!”.

– 3º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.000,00: Tiago da Silva Palma, de Suzano/SP, com a obra “¡No te juntes con esta chusma!”.

– Prêmio Galardão, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.000,00: Eduardo Alves de Miranda, de Tatuí/SP, com a obra “Do sonho ao pesadelo”.

– Menção Honrosa para: Aldair Ribeiro dos Santos, de Boa Vista/RR, obra “A Loucura Mora ao Lado”; André de Freitas Barbosa, de Jundiaí/SP, obra “Cães de Rodoviária”; Antônio de Pádua Gomes Pimentel, de Belo Horizonte/MG, obra “Velórios Domésticos, Despedidas Comunitárias”; Antônio Francisco Pereira, de Belo Horizonte/MG, obra “Felizes Para Sempre”; Carla Ceres Oliveira Capeleti, de Piracicaba/SP, obra “Vale Reviver”; Carlos Carvalho Cavalheiro, de Sorocaba/SP, obra “Terraplanagem”; Cláudio Roberto Avallone Sgroi Corrêa, de Indaiatuba/SP, obra “Males Contemporâneos”; Darío Alejandro Poyanco Bravo, de Belo Horizonte/MG, obra “Aniversário Dele”; Demilson Malta Vigiano, de Belo Horizonte/MG, obra “Crônica Anacrônica”; Emily Freitas Pinto, de Itapetininga/SP, obra “A Varanda”; Emir Rossoni, de Porto Alegre/RS, obra “O Tamanho da Mãe Era Enorme”; Gerson Augusto Gastaldi, de São Paulo/SP, obra “11º Mandamento: Não Farás Corrupção”; José Carlos Barbosa de Aragão, de Belo Horizonte/MG, obra “Gerações em Choque”; José Eugênio Borges de Almeida, de São Gonçalo do Amarante/CE, obra “Voz Calada”; Leonardo Vieira Soares, de São Paulo/SP, obra “A Janela dos Tempos Idos”; Letícia dos Santos Souza Cruz, de Niterói/RJ, obra “Objeto-Mulher”; Lucas Alves Litrento, de Maceió/AL, obra “Ainda no Útero”; Lucas Mello Pioner, de São José/SC, obra “A Agudeza da Crônica”; Lucas Turino Silva, de Londrina/PR, obra “Um Faroeste do Dia a Dia”; Lucêmio Lopes da Anunciação, de Canela/RS, obra “Reflexões sobre a Guerra”; Lúcio Rodrigues Júnior, de Tatuí/SP, obra “Um Célebre Convidado para o Jantar”; Marco Antônio Fernandes Arantes, de Florianópolis/SC, obra “Composição Escolar – O Cachorro”; Maria Regina Prieto Sementino Bonfim da Silva, de Teodoro Sampaio/SP, obra “Cidade Maravilhosa”; Mauro André Oliveira, de São Paulo/SP, obra “Às Vezes”; Paulo César Silva, de Lima Duarte/MG, obra “O Clichê Perfeito”; Pedro Luiz Dias Galuchi, de São Paulo/SP, obra “Quero Morrer no Verão”; Raquel Santana Martins Mueller Cesário Pereira, de Florianópolis/SC, obra “Diário da Quarentena”; Ronaldo Dória dos Santos Júnior, do Rio de Janeiro/RJ, obra “Sobre o Amor, Desamor”; Schleiden Nunes Pimenta, de Bernardino de Campos/SP, obra “Ode Ao Covarde”; Vanessa Pinto Lemos dos Santos, de Salvador/BA, obra “Engarrafamentes”; e Vicente Geraldo de Melo Neto, de Brasília/DF, obra “Crônica do Cotidiano”.

Poesia:

– 1º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 2.500,00: Valéria de Cássia Pisauro Lima, de Campinas/SP, com a obra “Três Destinos”.

– 2º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.500,00: Natália Lourenço Ribeiro Medeiros de Santana, de São Paulo/SP, com a obra “Meu Menino”.

– 3º lugar, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.000,00: Sandro Pereira Silva, do Rio de Janeiro/SP, com a obra “Processualidade”.

– Prêmio Galardão, recebeu certificado, troféu e premiação no valor de R$ 1.000,00: Renato José de Almeida Mello, de Tatuí/SP, com a obra “Palavra, verve de meu ser”.

– Menção Honrosa para: Alan Salgueiro de Souza, de Nova Iguaçu/RJ, obra “Poesia de Passagem”; Alison Pereira Nolasco, de Sarzedo/MG, obra “Domingo”; Amanda Kristensen de Camargo, de Cascavel/PR, obra “Lótus”; Andrea Liette Camargo, de Tatuí/SP, obra “Escritura”; Angel Cesar dos Santos Cabeza, do Rio de Janeiro/RJ, obra “Metrô”; Carolina Cunha Pereira Frutuozo, de São Carlos/SP, obra “Conjugação”; Darío Alejandro Poyanco Bravo, de Belo Horizonte/MG, obra “Moléculas”; Gabriel Eduardo Bortulini, de Porto Alegre/RS, obra “Poema Fiado”; Glaucia Carriel Garcia, de Tatuí/SP, obra “Medo”; Isabela Ramos de Souza, de Tatuí/SP, obra “Adolescência”; Jorge Bheron Rocha, de Fortaleza/CE, obra “S de Amor”; José Carlos Barbosa de Aragão, de Belo Horizonte/MG, obra “George Floyd”; José Eugênio Borges de Almeida, de São Gonçalo do Amarante/CE, obra “Ulo”; Kíssila Muzy de Souza Mello, de Nova Friburgo/RJ, obra “Sobrevivi?”; Loriane Comeli, de Tatuí/SP, obra “Soneto de Reparação”; Lucas Mello Pioner, de São José/SC, obra “Diálogo Às Portas do Céu”; Luiz Henrique Aguiar, de Magé/RJ, obra “De Portas, Janelas e Cadeados”; Maciel Viana Albuquerque, de Garanhuns/PE, obra “Visão de Tarde Chuvada”; Márcio Prado, de Cerquilho/SP, obra “Elegia 2019”; Matheus Presotto e Silva, de Jundiaí/SP, obra “Ao Conclave da Democracia”; Odimar Justino Martins Proença, de Tatuí/SP, obra “Equilíbrio Inconstante”; Petrus Chaves Gaspar de Morais Faria, de Belo Horizonte/MG, obra “Tropicálidas”; Reinaldo da Silva Fernandes, de Brumadinho/MG, obra “Por um Espaço de Felicidade Esparsa”; Rodrigo Domit, de Jaraguá do Sul/SC, obra “Confidências”; Tiago Gonçalves Camargo, de Tatuí/SP, obra “Ego.fonia*”; e Viviane Ferreira Santiago, de Ferraz de Vasconcelos/SP, obra “Segredos de Família”. (Foto: Fábio Morgado Rotta).

