NOVO VEREADOR TOMA POSSE NA CÂMARA￼

Levi Soares empossado pelo presidente Antonio Marcos.

Na terça-feira (19), Levi Pinto Soares tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Tatuí. Eleito 1º suplente pelo PSL em 2020, com 455 votos, Levi ocupa a vaga de Cláudio dos Santos, que teve o mandato cassado, por falta de decoro parlamentar praticada redes sociais.

Levi Soares prestou o compromisso de posse e recebeu a chave de seu gabinete, entregue pelo presidente Antonio Marcos de Abreu. Presentes também ao ato de posse, o vereador Márcio Antonio de Camargo, vice-presidente do Legislativo, e o diretor administrativo Adílson Fernando dos Santos. A primeira sessão ordinária com a presença do novo vereador está agendada para dia 1º de agosto, às 19 horas. Entre os dias 18 a 31 de julho, a Câmara Municipal encontra-se em recesso parlamentar. Neste período não são realizadas sessões ordinárias às segundas-feiras, mas os parlamentares podem reunir-se em sessões extraordinárias. Durante o recesso, o atendimento ao público na Câmara é das 12 às 18 horas.

