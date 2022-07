MAIS DE 175 MIL PESSOAS FRQUENTAM A FEIRA DO DOCE

Proprietários de docerias recebem certificados por participação.

A 8ª edição da “Feira do Doce” de Tatuí, realizada no período de 7 a 10 de julho, na Praça da Matriz, reuniu 175.892 pessoas, segundo dados contabilizados pelo sistema de monitoramento e contagem do público do evento. No primeiro dia de festa, 30.179 pessoas circularam no local. No segundo dia, o público subiu para 40.650 pessoas, e no terceiro, cresceu ainda mais, chegando a 56.162 visitantes. No último dia, o público foi de 48.901 pessoas.

A “Feira do Doce” atraiu pessoas de cerca de 50 cidades de diversos pontos do Brasil, como Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM), além de todas as regiões do Estado de São Paulo, incluindo a capital e litoral.

Durante a Feira, considerada o maior evento gastronômico do gênero no interior paulista, e que faz parte do Calendário Turístico do Estado, através da Lei Estadual nº 15.844/2015, o público teve a oportunidade de saborear mais de 250 opções de doces, preparadas por 60 produtores. Além disso, 23 atrações musicais abrilhantaram o evento, com apresentações no Festival Capital da Música “Maestro Antonio Carlos Neves Campos”.

“O turismo gera lazer, desenvolvimento, renda e emprego para os municípios. Com a Feira do Doce deste ano, estimamos que foram criados mais de 500 empregos diretos, além dos empregos indiretos, e mais de R$ 1,5 milhão foram negociados pelos doceiros, movimentando todo o ‘trade turístico”, como bares, restaurantes, hotéis e estacionamentos. Os números comprovam que Tatuí tem um potencial turístico muito forte”, destacou o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 16-7-2022

MAIS DE 175 MIL PESSOAS FREQUENTAM FEIRA DO DOCE

CÂMARA CASSA MANDATO DE VEREADOR DO PSL

TATUÍ REGISTRA MAIS TRÊS MORTES PELA COVID-19

BOMBEIROS DE TATUÍ COM NOVA COMANDANTE

MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA BANDA DE PEREIRAS

O LIMBO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE MAIO DE 1909

FÉRIAS NO MUSEU COM ATRAÇÕES PARA CRIANÇAS

PEÇA INFANTIL NO TEATRO DO CONSERVATÓRIO

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO “MULHER DE NEGÓCIOS”

PEÇA TEATRAL MOSTRA UNIVERSO CAIPIRA

NOTAS E NOTÍCIAS

COLUNA POLICIAL

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PREFEITURA ALERTA SOBRE A COVID-19

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, Tatuí Prev, Planex e Câmara Municipal de Tatuí).