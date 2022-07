DEPUTADO CARLOS ZARATTINI ESCLARECE ATUAL MOMENTO POLÍTICO

O Jornal Integração entrevistou o deputado federal Carlos Zarattini, integrante da cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT), empenhada em eleger Luís Inácio Lula da Silva para presidente da República. Zarattini tem ligações com Tatuí e sempre que pode visita a cidade. Veja a íntegra da entrevista:

Jornal Integração – O sr. é deputado federal do PT por São Paulo. A tendência é regionalizar os votos. Pode explicar qual sua ligação com o município de Tatuí?

Zarattini: Conheci a cidade de Tatuí por meio da Carla, que é da juventude do PT e uma menina que está na luta em defesa de causas sociais, e da sua mãe Glaucia, 1ª suplente de vereadora e tem trabalhado de forma ativa para contribuir com o desenvolvimento do município. Em parceria com essas duas grandes mulheres, estou sempre presente na região, ouvindo as demandas da população e buscando em Brasília mais recursos para a cidade. Na pandemia, enviei R$ 100 mil para ajudar no combate ao coronavírus (Covid19). O recurso foi enviado direto para reforçar o sistema de saúde.

Jornal Integração – Recentemente nosso semanário publicou que você foi o autor de um projeto que resultou no Vale Gás. Esta iniciativa foi promissora para a população de baixa renda?

Zaratttini: Meu mandato tem como compromisso baratear a vida das pessoas. Fui autor, ao longo da minha vida pública, de várias propostas como a Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante desconto na conta de luz para famílias de baixa renda. Agora, apresentei o programa Auxílio Gás. Uma proposta que concede desconto para famílias de baixa renda na aquisição de botijão de gás. Um alívio para muitas famílias que hoje sofrem diante do aumento abusivo no valor do produto. Mas quero destacar o absurdo que o Governo Federal está fazendo. A minha proposta garantiu que o benefício fosse pago para mais de 24 milhões de famílias. Infelizmente, Bolsonaro só paga para pouco 5,5 milhões. Mais uma vez, ele atua contra o povo.

Jornal Integração- Lula lidera as pesquisas de opinião pública para presidente da República e assusta o presidente Bolsonaro. Fala-se em golpe. Você acredita que se o petista vencer pode haver um retrocesso democrático?

Zarattini: Claro que não. Primeiro, o sistema democrático brasileiro é consolidado, a maioria da população quer democracia, ou seja, não há qualquer base social para um golpe. Apesar de alguns insistirem nessa narrativa de golpe, não há qualquer margem para algo dessa natureza.

Jornal Integração – Supremo Tribunal Federal possui informações que milhares de mulheres morrem em decorrência do aborto clandestino. Quando o Lula fala a favor do aborto, incomoda a cúpula do PT?

Zarattini: Lula não falou a favor do aborto e sim em defesa de um sistema de saúde que proteja a mulher. O que ele defende é oferecer assistência e, assim impedir milhares de mortes por abortos clandestinos. Lula defende que a mulher não pode ser presa porque optou por um aborto. Inclusive, porque essa decisão envolve questões complexas como a pobreza extrema.

Jornal Integração- A liberdade de imprensa é o pilar do regime democrático. Vocês, petistas, concordam quando Lula se reporta à regulação da mídia? Em outras palavras, colocar jornalistas sob cabresto?

Zarattini: Nunca defendemos a censura ou qualquer mecanismo que impeça a livre opinião. Muito pelo contrário. O PT sempre foi a favor da liberdade de opinião e de imprensa. Defendemos a democratização dos meios de comunicação. Na prática, isso significa mais espaço para a imprensa regional e capacidade de competição com os grandes conglomerados de mídia. A nossa proposta é acabar com a hegemonia dos meios de comunicação existentes. Hoje, a grande monopolização coloca a população refém de poucos veículos. Apoiar pequenos jornais como o Integração,, por exemplo, que faz um excelente trabalho informando a comunidade, é o nosso objetivo. O foco é ampliar o espaço de mídias alternativas.

Jornal Integração- Deputado federal atua como representante do estado pelo qual foi eleito. Se determinado deputado recebe significativa votação em um município e se elege, você entende que este representante popular tem compromisso sério com esta cidade? Em que sentido?

Zarattini: Acredito que sim. Quando um político recebe apoio expressivo em determinada região, o mandato precisa dedicar ainda mais atenção. Eu assumo compromisso com todo o Estado, tenho um olhar voltado para todos os municípios. Tanto é assim que sou conhecido por estar sempre presente. Agora, a maior parte das minhas emendas, claro, é destinada para as cidades que tive maior apoio. Isso porque precisamos dar respostas efetivas para quem acreditou no nosso trabalho. Sempre cumpro com responsabilidade a confiança depositada no meu mandato.

Jornal Integração- O Partido dos Trabalhadores (PT) governou catorze anos o Brasil. Existe uma imagem negativa sobre o partido. Principalmente, em atos de corrupção. O Lula paga caro por este gesto do PT, e vai ser “bombardeado” no horário eleitoral. Por que o eleitor deve confiar no PT?

Zarattini: O PT governou por 14 anos o Brasil e o resultado foi uma mudança substancial na qualidade de vida da população. Milhões de pessoas saíram do mapa da fome e geramos emprego e renda. Fomos o partido que mais combateu a corrupção no Brasil, por meio de Leis e de medidas efetivas como o fortalecimento da Polícia Federal e do Ministério Público. Eu, por exemplo, fui autor da Lei Anticorrupção, um marco histórico no combate à corrupção.

Vale destacar que depois de tantos anos, o Lula teve seus processos anulados por falsificação de provas e o Moro é que está tendo que se explicar com a Justiça.

Jornal Integração- Favor fazer suas considerações finais. E obrigado por responder os questionamentos do semanário tatuiano.

Quero agradecer ao Jornal Integração pelo espaço e parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Precisamos, mais do que nunca, valorizar os jornais locais que atuam de forma importante na tarefa de informar a população. Deixo registrado meu respeito e compromisso com o povo de Tatuí. Quem quiser saber mais do meu mandato, mandar sugestões ou críticas pode falar comigo via WhatsApp 11 99515-1370. Vamos seguir dialogando. (Foto: Gustavo Ferreira).