ORQUESTRA SINFÔNICA DE TATUÍ ABRE FEIRA DO DOCE

Nesta sexta-feira (8), às 19h30, na Praça da Matriz, ocorre a abertura oficial da “8ª Feira do Doce”, abrilhantada pela apresentação da Orquestra Sinfônica de Tatuí, sob a regência do renomado maestro e pianista João Carlos Martins (foto). Durante os dias de festa, a população terá a oportunidade de apreciar muita música de qualidade, com 23 grupos musicais de diversos gêneros, dentro do Festival Capital da Música “Maestro Antonio Carlos Neves Campos”.

A feira, que prossegue até domingo (10), das 10 às 22 horas, conta com a participação de 60 produtores de Tatuí, que oferecem mais de 250 opções de doces. A expectativa é gerar negócios em torno de R$ 1 milhão. “Nossa expectativa é muito positiva com relação a ‘Feira do Doce’ neste ano, ampliando os negócios e as oportunidades, gerando emprego e renda e reforçando a identidade de Tatuí com os doces caseiros”, disse o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior.

Para facilitar o deslocamento das pessoas dos bairros até o centro da cidade, será mantido, neste sábado (9) e domingo (10), o mesmo número de ônibus urbanos utilizados de segunda a sexta-feira. A segurança também será reforçada na região central, com um sistema de monitoramento em tempo real, para coibir furtos, roubos e outros atos ilícitos. Essa vigilância será feita com nove câmeras, duas com monitoramento em 360 graus, duas para contagem de público, quatro para controle de acesso e uma no interior da Base Móvel da Guarda Civil Municipal (GCM).

