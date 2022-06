PUBLICITÁRIA PREMIADA NO FESTIVAL DE CANNES

A LISTA TRÍPLICE ACIMA, NA CLASSIFICAÇÃO FINAL, FOI CONFIRMADA COM TROFÉUS DE OURO E BRONZE.

A agência Remix, de propriedade da publicitária Ana Laura Campos de Mello, recebeu o prêmio “Leão de Bronze”, em criatividade, no Festival de Cannes, na França. O prêmio internacional foi concedido em junho para a Remix, com criação feita para o cliente Facebook (Meta), com o título da campanha publicitária “Ads for equality”. A agência MOOC também participou como parceira da Remix. Também aparece com o Trofeu de Ouro a finalista Wunderman Thompson Minneapolis, da anunciante Sherwin-Williams, com o título “Speaking In Collor”.E também bronze a finalista (quadro acima), agência Gut, do anunciante Mercado Livre, com a campanha publicitária “Blaks Business Beats”.

Ana Laura é fundadora e proprietária da agência Remix, em São Paulo. A publicitária é filha do ministro aposentado Celso de Mello (STF) e de Maria de Lourdes de Campos de Mello (Dida). Todos os anos, agências de publicidade e marcas brasileiras inscrevem suas campanhas nas 29 categorias do evento — que, este ano, reuniu 290 jurados de todas as partes do planeta para escolher as melhores ações publicitárias. A organização do evento anunciou que 1.930 trabalhos brasileiros participaram do julgamento, 31% a mais do que em 2021. O Brasil é o terceiro País com mais campanhas inscritas, atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido. No total, o evento recebeu 25.464 inscrições, contra as 29.074 do ano passado.

