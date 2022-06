CÂMARA DESTINA R$ 500 MIL PARA HEMODIÁLISE

Presidente Antonio Marcos vai comunicar

ao prefeito Miguel a decisão da Câmara de Tatuí.

Nesta sexta-feira (17), o vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB) infomou ao Jornal Integração que a Câmara Municipal de Tatuí vai destinar R$ 500 mil de seu orçamento para que inicie o funcionamento do centro de hemodiálise, na Rua Air Gonçalves, no Jardim Thomaz Guedes. O presidente da Câmara informa que o dr. Alcyr Weller Ferrari, proprietário da Nefrotat, confirmou que esta verba é suficiente e garante que, após a aprovação do projeto de Lei pelo Poder Legislativo tatuiano, em cem dias a clínica começa a atender os pacientes renais crônicos da cidade. O médico investiu cerca de R$ 3 milhões para construir a clínica e está fechada há mais de um ano, por falta de contratualização ou credenciamento, para iniciar as atividades. O Jornal Integração o questionou e o médico disse que nesta terça-feira (21), o presidente Antonio Marcos recebe o Termo de Compromisso da Nefrotat, para ser anexado no projeto de lei.

Procedimentos burocráticos – O presidente Antonio Marcos informa que não basta a Câmara doar os R$ 500 mil para a hemodiálise. É necessário que o prefeito Miguel Lopes Cardoso receba a verba e envie um projeto de lei, para ser aprovado pela Câmara. Nesta segunda-feira (20), o presidente da Câmara vai comunicar ao prefeito a decisão do Poder Legislativo. A Prefeitura tem o papel de “contratualizar” e os pagamentos serão efetuados à Nefrotat, somente após o início do tratamento dos pacientes. Lembra ainda Marcos que os pagamentos dos procedimentos serão de acordo com a tabela do SUS. Para que a Secretaria de Estado da Saúde “credencie” a clínica, para utilizar verba do SUS nos procedimentos, o órgão estadual exige seis meses de funcionamento da nova clínica, diz o médico Alcyr Ferrari. E acrescenta que, no prazo de cem dias, a partir da aprovação do projeto de lei a clínica começa a atender pacientes, com pessoal contratado e especialmente treinado para a finalidade. O médico lembra ainda que o Conselho Municipal de Saúde de Tatuí já aprovou o funcionamento da Nefrotat.