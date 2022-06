ORQUESTRA DO CONSERVATÓRIO  NO FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO

O portal “Netcampos”, da cidade de Campos do Jordão, informa que a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí deverá se apresentar na 52ª edição do “Festival de Inverno”, no próximo mês de julho. De acordo com o portal, a apresentação gratuita e aberta ao público irá ocorrer no dia 3 de julho, domingo, a partir das 12 horas, no Parque Capivari, situado na Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, em Campos do Jordão.

O “Festival de Inverno de Campos do Jordão” é reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina. A programação artística e pedagógica acontece de 2 a 31 de julho e estará dividida entre as cidades de Campos do Jordão e São Paulo.

Serão ao todo 84 concertos, sendo 90% deles gratuitos, em quatro locais de Campos do Jordão: Auditório Cláudio Santoro, no Parque Felícia Leirner (apresentações de sexta a domingo), o recém-inaugurado Parque Capivari (aos sábados e domingos), Palácio Boa Vista, com concertos na Capela de São Pedro e em um palco externo (aos sábados e domingos), e a histórica Igreja de Santa Teresinha, no Centro (às sextas-feiras).

CONFIRA O QUE ABRE E FECHA NO FERIADO

A Prefeitura de Tatuí terá expediente suspenso na Administração Direta, Indireta, Fundações e Autarquias Municipais nesta sexta-feira (17), um dia após o feriado de Corpus Christi, de acordo com o Decreto Municipal nº 22.606, de 8 de junho de 2022. O Gripário Municipal, que funciona nas dependências da Santa Casa, com entrada pela Avenida das Mangueiras, estará aberto das 7 às 18 horas no período de 16 a 19 de junho (quinta-feira a domingo).

Outros serviços essenciais, como a Guarda Civil Municipal (GCM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Pronto Socorro, Santa Casa de Misericórdia, coleta de lixo, varrição das ruas e os Departamento de Mobilidade Urbana (trânsito) e de Fiscalização (fiscais) irão funcionar normalmente. O Museu “Paulo Setúbal” também abrirá normalmente para visitação no período de 16 a 19 de junho, das 9 às 17 horas.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 18-6-2022

TATUÍ REGISTRA NOVO ÓBITO E 1200 CASOS DE COVID-19

CIDADE CERTIFICADA COM PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR

SAÚDE ENVIA E-MAIL PARA CREDENCIAR HEMODIÁLISE

GILMAR MENDES (STF) – ARTIGO DO MINISTRO CELSO DE MELLO

A CONTA NÃO FECHA – GAUDÊNCIO TORQUATO

POLÊMICA SOBRE O “DEZESSETE”

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE MARÇO DE 1909

CAMPANHA ARRECADA CENTENA DE AGASALHOS

SEBRAE OFERECE CURSOS EM JUNHO

NOTAS E NOTÍCIAS

TATUÍ RECEBE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS – INFORME DA FUNERÁRIA PARAÍSO

PALAVRAS CRUZADAS

SHOW NA CONCHA ACÚSTICA

CAMPANHA CONSCIENTIZA SOBRE TESTE DO PEZINHO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, edital de Audiência Pública da Câmara Municipal de Tatuí, editais de aposentadorias do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)