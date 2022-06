IBGE RECEBE ATÉ ESTA QUARTA-FEIRA INSCRIÇÕES DE PPP PARA  ATUAR NO CENSO DEMOGRÁFICO 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE recebe até esta quarta-feira (15/06), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado complementar (PSS), de interessados em atuar no Censo Demográfico 2022, na função de recenseador. O processo é gratuito e destinado exclusivamente para PPP (pessoa preta ou parda) e PCD (pessoa com deficiência).

Esta fase de seleção tem o intuito de preencher as vagas que não foram ocupadas anteriormente, no Processo Seletivo Simplificado e, diferentemente do processo anterior, a seleção agora será feita de acordo com a análise do histórico escolar dos candidatos e não por meio de prova.

Em Tatuí, são 21 vagas em aberto (4 para PCD e 17 para PPP), com um salário que varia de acordo com a produtividade de cada selecionado, sendo que, obrigatoriamente, é preciso cumprir 25 horas semanais de trabalho. Além disso, deve estar presente no treinamento obrigatório que acontecerá antes da coleta de dados.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente no link www.ibge.gov.br/pss-complementar. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho (quinta-feira).