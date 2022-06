PRESIDENTE DA CÂMARA RESPONSABILIZA GOVERNO E PREFEITURA PELO NÃO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE

No início de maio, vereadores e o médico Alcyr Ferrari reuniram-se com o prefeito Miguel Lopes para solucionar problema da hemodiálise.

Na quarta-feira (8), o vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB), presidente da Câmara Municipal, responsabilizou o Governo do Estado e a Prefeitura pelo não funcionamento da clínica de hemodiálise, pronta e instalada no Jardim Thomaz Guedes. O centro clínico foi construído pelo médico Alcyr Ferrari e está pronto há mais de um ano e pode atender cerca de 80 pacientes de Tatuí. Estas pessoas, com problemas renais, precisam se deslocar para cidades a mais de 100 quilômetros de Tatuí para realizar seus tratamentos, muitas vezes dolorosos e que causam desconforto e debilidade nos pacientes.

O vereador Antonio Marcos de Abreu anunciava em seu Facebook uma casa de abrigo em Jaú, para pacientes com câncer, quando foi interpelado pelo internauta “Tiquinho José Francisco”. Tiquinho diz que “a casa de apoio é uma bela conquista, mas precisa fazer funcionar a hemodiálise. Nossos irmãos não aguentam mais viajar e só fica no blá-blá-blá”. Antonio Marcos respondeu a José Francisco: “sigo na luta. Mas, a hemodiálise depende do Governo do Estado ou da Prefeitura. O Governo pode credenciar ou a Prefeitura contratualizar (para viabilizar o funcionamento)”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 11-6-2022

TATUÍ APLICA QUARTA DOSE DA VACINA DA COVID-19

SAÚDE RECOMENDA USO DE MÁSCARAS

VEREADOR RESPONSABILIZA GOVERNO E PREFEITURA PELO NÃO FUNCIOSAMENTO DA HEMODIÁLISE

CAMPANHA DE INVERSO REALIZA ”DIA D” DA ARRECADAÇÃO

GRUPO DE BOITUVA APRESENTA-SE NA FESTA JUNINA

FESTA DE SÃO JOÃO COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA (10)

OS MONSTROS DA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

STJ DECIDE SOBRE PROCEDIMENTOS DE PLANOS DE SAÚDE

FALECIMENTOS – INFORME DA FUNERÁRIA PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DE MARÇO DE 1909

CÂMARA APROVA CONSTRUÇÃO DE CRECHE

CONTRATO PARCELA DÍVIDAS DA SANTA CASA COM A SABESP

NOTAS E NOTÍCIAS

CÂMARA VIABILIZA CASA PARA PACIENTES EM JAÚ

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e atos de Prefeitura de Tatuí, edital de concurso da Planex e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).