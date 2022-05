CASOS DE COVID SOBEM E RECOMENDA-SE USO DE MÁSCARAS

Especialistas alertam para um novo crescimento dos casos de Covid-19 no Brasil, depois do “afrouxamento” das restrições sanitárias. Diante do aumento dos casos, recomenda-se a utilização de máscaras para evitar a propagação do coronavírus.

Vale lembrar também que o tempo frio no inverno é um fator que aumenta os casos de doenças respiratórias, como a Gripe e a Covid. Nessa época, as pessoas costumam permanecer em ambientes fechados e abafados em razão das baixas temperaturas. Além disso, há uma maior incidência de aglomerações.

TATUÍ REGISTRA QUASE 400 NOVOS CASOS

O número de novos casos de Covid-19 registrados em maio, nos boletins epidemiológicos emitidos às sextas-feiras pela Secretaria de Saúde, foi de 382 no período de vinte dias. Entre os dias 30 de abril a 6 de maio, foram notificados 51 casos; no período de 7 a 13 de maio, 185 casos; e no período de 14 a 20 de maio, 146 casos. A média de novas infecções pelo coronavírus estava, até a sexta-feira passada, em 19 por dia.

Para combater o coronavírus e barrar sua circulação, evitando que continue a infectar as pessoas, a única arma eficaz é a vacina. Os cidadãos devem se conscientizar que, para acabar com a pandemia, é preciso se imunizar e completar o esquema vacinal, recebendo as duas doses e o reforço.

Em Tatuí, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, em seis postos de saúde: UBS Vila Dr. Laurindo (8 às 15 horas), UBS Central – Postão (8 às 15 horas), ESF Bairro CDHU (8 às 15 horas), ESF Jardim Santa Rita (8 às 15 horas), ESF Vila Angélica (8 às 15 horas) e UBS Santa Cruz (11 às 16 horas). De acordo com o último boletim, desde o início da campanha de imunização contra a Covid, foram aplicadas em Tatuí 287.543 doses de imunizantes.

Em relação às internações, o boletim do último dia 20 informava que não havia nenhuma pessoa internada com a Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Tatuí e duas internadas no setor de leitos clínicos, 9% de ocupação. No hospital particular de Tatuí, havia uma internação nos leitos clínicos para Covid. Desde o início da pandemia até a sexta-feira passada, a doença provocada pelo novo coronavírus levou infelizmente a vida de 502 pessoas no município.

