AÇÃO SOCIAL ACOLHE MORADORES DE RUA

Prefeito Miguel Lopes acompanha trabalho.

A Prefeitura de Tatuí, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Casa de Apoio ao Irmão de Rua São José, realizou abordagem noturna para identificar e oferecer, em caráter emergencial, acolhimento às pessoas em situação de rua na cidade. A ação social ocorre após a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) emitir alerta de frio intenso esta semana para a região. O prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior acompanhou pessoalmente as abordagens.

O trabalho de acolhimento foi feito em pontos identificados em ações anteriores pela equipe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), começando na região central de Tatuí. Foram identificadas 18 pessoas em situação de rua, e destas, nove aceitaram o acolhimento, sendo encaminhadas à Casa de Apoio ao Irmão de Rua, onde receberam os cuidados necessários.

A ação se repete durante as noites de frio intenso, oferecendo acolhimento com pernoite e alimentação. As equipes estarão nas ruas entre 20 e 22 horas e pedem a colaboração da população para que, ao identificar alguém em situação de rua, ligue para a Guarda Civil Municipal (GCM), através dos fones: 153 e 199.

