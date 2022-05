CEMITÉRIO DE TATUÍ É ALVO DE FURTO DE BRONZE

Túmulos vilipendiados, pichados e furtadas dezenas de placas

Desde o mês de abril, o Cemitério Cristo Rei, na Avenida das Mangueiras, em Tatuí, está sendo atacado por ladrões e centenas de placas de bronze foram furtadas do local. Este fato foi confirmado ao Jornal Integração por um cidadão, na sexta-feira (6), e também por pessoas que trabalham no cemitério. Os furtos dificultam as famílias para localizar os locais de sepultamento, além de vilipendiar túmulos.

Na segunda-feira (9), o zelador encontrou um ato de vandalismo que chega às raias do absurdo. O túmulo da ex-prefeita Maria José Vieira de Camargo foi pichado e chegaram a remover o caixão do sepulcro de outra família. A Prefeitura emitiu nota oficial, onde informa que os atos de vandalismo estão sendo apurados pela Polícia Civil.

Monitoramento por câmera – Na terça-feira (10), o prefeito Miguel Lopes anunciou que a partir desta data o Cemitério Cristo Rei, na Avenida das Mangueiras, passa a ser monitorado por câmeras. As imagens são transmitidas em tempo real para a central de monitoramento da Guarda Civil Municipal. O prefeito lamenta os fatos ocorridos e se solidariza às famílias. “Estamos empenhados em sempre ouvir e buscar soluções imediatas para desafios que se apresentam todos os dias na administração municipal”, diz o prefeito.

Preço do bronze – Nesta semana, em um leilão da CPTM, empresa especializada em vendas, em um lote comercializado, o preço do bronze saiu por R$ 18,00 o quilo. E em um site de sucatas da empresa Litoral Limpo, o bronze está cotado a R$ 25,00. Os preços são atrativos para os ladrões e a facilidade em entrar nos cemitérios estimula esta prática delituosa.

