8 DE MAIO – DIA DA VITÓRIA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

HÁ 77 ANOS, BRASILEIROS COMBATERAM

O NAZIFASCISMO NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Neste domingo (8), o mundo comemora o “Dia da Vitória”, data que relembra 77 anos da rendição completa dos exércitos nazifascistas para as tropas aliadas na “2ª Guerra Mundial” (1939/1945). Talvez, as novas gerações não saibam, mas expedicionários de Tatuí e região lutaram na guerra, considerada uma das páginas mais sangrentas da história recente da humanidade. Durante seis anos, o conflito dizimou 50 milhões de pessoas.

Um dos expedicionários de Tatuí, José Fernandes da Silva, o Juquita, morreu em combate no dia 29 de abril de 1945, na batalha de Collechio, último dia da guerra na Itália. O tatuiano entrou em combate em 1944 e participou de todos os combates travados pelo 6º Regimento de Infantaria de Caçapava. Foi sepultado no Cemitério de Pistóia (Itália) e seus restos mortais agora repousam, com outros 464 militares, no Mausoleo da FEB, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em 1960, no governo democrático do presidente Juscelino Kubitschek, o marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira na Itália, na inauguração do monumento disse: “Eu os levei para o sacrifício. Cabe-me trazê-los de volta”.

Em novembro de 1990, para homenagear os vinte pracinhas tatuianos, que lutaram na Europa, para garantir a democracia, liberdade e igualdade entre os povos, o ex-prefeito Wanderley Bocchi, já falecido, inaugurou um Obelisco à FEB, na Praça Paulo Setúbal, em Tatuí. Neste monumento, de autoria de Quinzinho Neves, simboliza duas mãos que saem do chão e clamam a Deus para que episódios como esse não mais se repitam. Nele está inscrito, em bronze, o reconhecimento e gratidão aos combatentes e seus nomes. Na mensagem, Tatuí demonstra seu apreço à liberdade:

“Tributo de respeito e reconhecimento aos ex-combatentes tatuianos da FEB – Força Expedicionária Brasileira – que, na 2ª Guerra Mundial, com heroísmo e destemor, defenderam nos campos da Itália, os ideais de democracia e liberdade”.

Em seguida, aparecem no bronze, os nomes dos pracinhas Alcides Gianoti Ferrielo, Amador Vieira, Antonio Moroni, Benedito “Ramona” Araújo, Benedito Mendes de Almeida, Bolívar Conceição, Evilásio Camargo, Florindo Antunes Machado, Francisco Matias, Francisco Mendes da Costa, Frank Barbosa Carneiro, João Arruda Rodrigues, João de Oliveira, João Soares de Oliveira, Joaquim Bueno de Souza, José Fernandes da Silva (morto em combate), Paulo Lopes Rolim, Reinaldo Rolim, Roque Rosa e Silvio Silvério de Lima.

