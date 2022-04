TATUÍ INSTALA 74ª BASÍLICA MENOR DO BRASIL

Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição. (Foto: Adriana Almeida Ventura)

Na próxima quinta-feira (21), feriado nacional do Dia de Tiradentes, às 16 horas, acontece a missa de instalação canônica da Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição de Tatuí, presidida pelo bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, da Diocese de Itapetininga. Esta celebração eucarística, que marca oficialmente a elevação da Igreja, deverá receber mais de mil pessoas, entre autoridades religiosas, civis e militares e fieis e convidados de toda a região. Está confirmada a presença do Arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endi Akamine. Com a elevação, a Igreja Matriz de Tatuí se tornará a 74ª Basílica Menor do Brasil, a 22ª do Estado de São Paulo e a 2ª da Diocese de Itapetininga, juntamente com a Basílica de São Miguel Arcanjo, na cidade homônima.

O setor de comunicação do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição esclarece que, diferente das outras celebrações do calendário católico, “esta missa tem um roteiro diferenciado, principalmente em seus momentos iniciais, quando os bispos presentes serão recepcionados pelo prefeito de Tatuí, Miguel Lopes Cardoso Júnior, e pelo reitor da Basílica, padre Élcio Roberto de Góes, nos arredores da Igreja. Eles acompanharão o hasteamento das bandeiras do Pavilhão Nacional e do Vaticano – sob o som da Banda do Batalhão de Polícia Militar de Sorocaba – e farão uma entrada solene no templo, com um breve momento de oração na Capela do Santíssimo Sacramento, que se findará com uma oferta de flores à imagem de Nossa Senhora da Conceição, popularmente conhecida no município como ‘A Ilustre Padroeira dos Tatuianos’”. De acordo com a organização da cerimônia, os fieis terão também amplo espaço no exterior do templo para acompanhar a celebração, com cadeiras e telão.

Durante o rito, será apresentado o Decreto Pontifício, documento no qual constam as motivações que fundamentaram a concessão do título de Basílica Menor à Igreja, bem como a outorga do Papa Francisco, por meio da “Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos”, que dispõe sobre os privilégios e as obrigações inerentes a este título. Além disso, serão acolhidas as Insígnias Basilicais, que são estas: Virga Rubra (espécie de bastão, revestido de tinta vermelha com decorações e ponteiro em prata, que é levada processionalmente e tem a função de guiar o cortejo pelo caminho próprio), Tintinábulo (espécie de estandarte com um pequeno sino, que na Idade Média tinha a função de anunciar ao povo de Roma a proximidade do papa durante procissões) e a Umbela Basilical ou Conopeu Basilical (um tipo de guarda-sol, usado sempre semiaberto, que possui as cores do Vaticano e os brasões do papa, do bispo, da Diocese e do reitor da época da eleição e a bandeira do município onde está instalada a Basílica Menor).

Este momento histórico acontece durante as comemorações de 200 anos de existência da Igreja Matriz, fundada em 1822, antes mesmo da própria cidade de Tatuí. Após o término da missa, o reitor da Basílica e o bispo diocesano atenderão a imprensa no Centro Cultural de Tatuí, situado na Praça Martinho Guedes, 12, Centro.

O projeto de elevação da Igreja Matriz à Basílica Menor teve início após a aprovação do bispo e dos padres que compõe a “Região Pastoral Tatuí”. Em seguida, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em carta enviada por seu presidente, o arcebispo de Belo Horizonte (MG), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, consentiu com o projeto. Por fim, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, também por meio de correspondência, aprovou a abertura do processo, enviando um questionário ao Santuário Diocesano, depois da autorização da Santa Sé para a abertura do processo.

Neste questionário, foram respondidas minuciosas perguntas sobre a Igreja, como sua parte estrutural, artística e religiosa. Além disso, também foram encaminhados um álbum de fotografias da Igreja, que ilustra todos os itens descritos no questionário, como objetos litúrgicos e imagens de santos; um arquivo com toda a história da Igreja, em seus quase 200 anos de existência; e também a história da imagem de São João do Bemfica, importante na história da fundação de Tatuí.

No dia 23 de agosto de 2021, através de um signatário da Diocese de Itapetininga, o questionário e o álbum de fotografias foram entregues para a “Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos”, Dicastério do Vaticano responsável pela análise do processo. Desde então, o Santuário, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí (CDPHA), aguardava a resposta da Santa Sé, que chegou de forma positiva no dia 10 de janeiro de 2022.

A elevação é um reconhecimento a nível internacional da Igreja, pois somente o Papa possui autoridade para conceder o título de “Basílica” a um templo. Existem somente quatro igrejas com o título de “Basílica Maior”, todas localizadas em Roma, na Itália: “São Pedro”, “São João de Latrão”, “Santa Maria Maior” e “São Paulo Extramuros”. As demais, com o título de “Basílica Menor”, totalizam cerca de 1.500 e se encontram distribuídas no mundo, uma delas em Tatuí.

