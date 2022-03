MINISTRO APOSENTADO LAMENTA DECISÃO DO TSE NO CASO LOLLAPALOOZA

O ministro aposentado Celso de Mello, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), achou “gravíssima” a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir manifestações políticas de artistas no festival Lollapalooza, realizado no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No domingo (27), o ministro Raul Araújo, do TSE, decidiu vetar as manifestações no domingo (27) e estipulou multa para a organização do evento, caso fosse desobedecido. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, acionou o TSE após manifestações dos artistas Pablo Vittar e Marina no palco do festival, a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, afirma que vai levar imediatamente ao plenário da Corte (TSE) a decisão que proibiu manifestações eleitorais no festival.

O ministro Celso de Mello fez uma apreciação do caso para o Jornal Integração. Afirma o tatuiano que “O poder totalitário do Estado é sempre um poder cruel e cínico, que proíbe o cidadão de pensar e de livremente expressar o seu pensamento e que o submete a um regime de opressão. O TSE, com esta recentíssima decisão no caso do espetáculo Lollapalooza, ter-se-ia transformado em instrumento da vocação totalitária do “Grande Irmão” (Big Brother)? E passou, no novilíngua do Estado totalitário, a observar (e a respeitar) o lema autocrático “Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força” ? O poder totalitário do Estado é sempre um poder cruel e cínico, que proíbe o cidadão de pensar e de livremente expressar o seu pensamento e que o submete a um regime de opressão, interditando o dissenso, vedando o debate e impedindo a livre circulação de idéias !!!! Gravíssima a decisão do TSE ! Merece o repúdio dos que respeitam o regime democrático e a liberdade de manifestação do pensamento !”.