VEREADOR REIVINDICA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE TATUÍ

Vereadores Antonio Marcos de Abreu (Tatuí) e Thiago Gonçales (Itu)

foram recebidos por Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde.

Na quinta-feira (17), o vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Tatuí, esteve em São Paulo, onde foi recebido em audiência pelo secretário Jean Gorinchteyn, da pasta estadual da Saúde. Marcos faz parte do “Parlamento Regional Metropolitano de Vereadores” e estava acompanhado pelo presidente Thiago Gonçales, da Câmara de Itu.

O encontro versou sobre o credenciamento da clínica de hemodiálise de Tatuí, para que esta unidade de saúde passe a atender os pacientes da cidade e região. Os necessitados de tratamento renal têm que se deslocar a outros municípios, enquanto a NefroTat, moderna clínica de hemodiálise, está pronta há muito tempo e necessita apenas do credenciamento para seu início de atividade.

“Nossa esperança de credenciamento aumentou, principalmente pelo interesse que o secretário estadual de Saúde demonstrou na audiência. O secretário é médico, professor universitário e infectologista, e sabe bem da importância desse tratamento. Voltamos para casa mais confiantes e já com uma nova conversa marcada para os próximos dias”, revelou o parlamentar tatuiano.

A Clínica NefroTat foi edificada na Rua Air Gonçalves da Rocha, no Residencial Guedes, com investimentos do médico nefrologista Alcyr Weller Ferrari, e está pronta para atendimento, mas continua fechada pela falta de credenciamento junto aos órgãos de saúde. Enquanto isso não ocorre, a Prefeitura paga a mobilidade diária de dezenas de pacientes para cidades com mais de 100 quilômetros de distância de Tatuí, para que estas possam realizar seu tratamento renal, que muitas vezes é doloroso, causa desconforto e debilidade nos pacientes. Quando iniciar os atendimentos, o Centro de Hemodiálise deverá se tornar uma referência no tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal.

