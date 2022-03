TEMPESTADE COM VENTANIA DERRUBA MAIS DE 40 ÁRVORES EM TATUÍ

No fim da noite da sexta-feira (11), Tatuí foi atingida por uma forte tempestade com ventos, que derrubou mais de 40 árvores no município. Muitos bairros foram atingidos e a chuva provocou também danos na rede elétrica, quedas de muros, destelhamento de casas e até um deslizamento de terra. Apesar de todas as ocorrências, não houve registro de vítimas ou de pessoas desalojadas pelo temporal, inclusive no Jardim Planalto e CDHU, bairros mais afetados pelo temporal.

Além de derrubar árvores, a chuva e o vento danificaram outras. A Prefeitura informa que, no decorrer desta semana, 33 árvores deveriam ser inspecionadas e avaliadas por técnicos ambientais, pois aparentam estar comprometidas. De acordo com a municipalidade, as quedas de árvores ocorreram no Jardim Planalto, CDHU, Nova Tatuí, Village Residencial Alvorada, Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Ponte Preta, Jardim Wanderley, Bairro São Cristóvão, Jardim Tóquio, Vila Brasil, Vila Esperança, Jardim Atlanta, Jardim Aeroporto, Jardim das Garças, Jardim Santa Emília, Alto do Santa Cruz e Centro. Houve queda de árvores sobre veículos em ruas da Vila Esperança, Bairro São Cristóvão, Nova Tatuí e Residencial Alvorada.

No Residencial Alvorada, foi registrado um deslizamento de terra, que atingiu uma das ruas e a cobriu de lama. Algumas residências foram afetadas próximo ao barranco que deslizou. A rede elétrica também foi comprometida em alguns pontos da cidade, deixando áreas sem energia. O serviço já foi reestabelecido em todo o município.

Na manhã do sábado (12), a Prefeitura, através de várias secretarias municipais, com o apoio do Corpo de Bombeiros, Elektro, Sabesp, Defesa Civil, voluntários e empresas, iniciou os reparos pela cidade. “Agradeço a todos os profissionais envolvidos nessas ações desde o início do sábado, assim como aos servidores municipais empenhados no restabelecimento de pontos afetados”, disse o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior, em visita a um dos locais atingidos pela tempestade.

