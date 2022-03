VERA HOLTZ ATUA EM “AULA MAGNA” NO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Nesta segunda-feira (14), 19 horas, a atriz tatuiana Vera Holtz (foto) é a convidada para atuar na “Aula Magna” de abertura do ano letivo no Teatro “Procópio Ferreira”, na Rua Maestro Antônio Carlos Neves Campos, 415. Vera é a pessoa indicada para um evento desta magnitude. Ela é formada em piano e pode passar a sua experiência de aprendizado na escola de música, ainda considerada a melhor da América Latina. Sua vida dedicada à arte de encenar também a credencia para a abertura das atividades do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí.

No ano passado, a Organização Social Sustenidos, especialista no Projeto Guri, e que atualmente administra o Conservatório, gerou grande polêmica quando um áudio de uma reunião veio e público. Nesta reunião, foi ventilado que 70 músicos do Conservatório deveriam ser demitidos. O corte está previsto na proposta apresentada pela Organização à Secretaria Estadual da Cultura. O fato só não se consumou porque houve reação da Câmara Municipal de Tatuí, em um movimento de iniciativa do vereador Antonio Marcos de Abreu, presidente do Poder Legislativo, da deputada Damaris Moura (PSDB) e da prefeita Maria José Vieira de Camargo, já falecida.

O movimento tomou um grande vulto, que envolveu o secretário Sá Leitão (Cultura), que quase chegou às vias de fato com o vereador petista Eduardo Sallum, durante uma reunião no Paço Municipal. O professor José Coelho de Almeida, diretor que sedimentou e organizou o Conservatório, também reprovou o projeto pedagógico que a Sustenidos ainda não desistiu de implantar. Outra autoridade a interceder pela escola de música de Tatuí foi o governador João Dória. O titular do executivo paulista convocou uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para arrecadar fundos para o Conservatório. Embora a Sustenidos não tenha ainda consumado seu intento, as demissões continuam com o pessoal da área administrativa. No dia 14 de fevereiro, foram demitidos um designer gráfico, um analista de sistema júnior e um auxiliar administrativo. (Foto: Wikepedia da atriz).

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 12-3-2022

VERA HOLTZ EM AULA MAGNA NO CONSERVATÓRIO

MORRE TECLADISTA VÍTIMA DE INCÊNDIO EM RESORT

UNIVERSIDADE DE S. CAETANO ABRE MEDICINA EM ITAPETININGA

PRIMEIRA PARCELA DO IPTU VENCE DIA 15 DE MARÇO

SAÚDE PROMOVE SEGUNDO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA

TATUÍ ULTRAPASSA 260 MIL DOSES DE VACINAS CONTRA COVID

BUTANTAN – 1335 CRIANÇAS MORRERAM DE COVID NO BRASIL

AMEAÇA À CIVILIZAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

FALECIMENTOS – INFORME DA FUNERÁRIA PARAÍSO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTICIAS DE DEZEMBRO DE 1908

PREFEITO ASSINA CONVÊNIO PARA CONSTRUIR “CASA DA MULHER”

NOTAS E NOTÍCIAS

NOTÍCIAS DA CÂMARA

PROJETO ALERTA SOBRE POLUIÇÃO E DESMATAMENTO

QUARTETO APRESENTA-SE NO CEU DAS ARTES

AÇÕES CULTURAIS PARA MULHERES

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES (TATUÍ)

NO MUNDO DA BOLA – POR ROGÉRIO LISBOA

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).