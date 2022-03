PREFEITO ASSINA CONVÊNIO PARA CONSTRUIR A “CASA DA MULHER” EM TATUÍ

Nesta sexta-feira (4), governador João Dória assina decreto em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março)

Nesta sexta-feira (4), o prefeito Miguel Lopes assinou convênio em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, para implantar a “Casa de Mulher” em Tatuí. A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) fará o repasse de recursos aos municípios e dará apoio técnico para a construção por meio de convênios. A SJC vai definir e articular os serviços que serão ofertados nas Casas, orientar e dar as diretrizes para o funcionamento do programa.

A deputada Damaris de Moura (PSDB) enviou nota à imprensa e diz que se sente “muito feliz em anunciar mais uma conquista do nosso mandato em prol das mulheres na semana da mulher! Tatuí terá a Casa da Mulher através da nossa indicação. Em outubro do ano passado, estive com o secretário-executivo de Desenvolvimento Regional, Dr. Rubens Cury, juntamente com o prefeito de Tatuí, professor Miguel; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho de Abreu, para fazer essa solicitação e agora a Casa da Mulher em Tatuí é realidade. O objetivo desse projeto do Governo do Estado é oferecer proteção e acolhimento às mulheres vulneráveis e em situação de violência. Quero aproveitar e agradecer o trabalho do Comitê Regional de Combate à Violência Doméstica, através da coordenadora e primeira-dama de Tatuí, Regiane de Oliveira Rosa”.

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informa que a Casa da Mulher vai ser construída próximo à Delegacia de Polícia, ao lado da Via RG Adão Bertin, com investimento de R$ 900 mil. O local vai permitir o acolhimento, suporte jurídico e psicológico, qualificação e acessibilidade, além de promover encorajamento e capacitação para geração de emprego e renda. O prédio vai contar com salão principal e palco destinados a conferências e cursos em geral, salas de atendimento, brinquedoteca, área de gastronomia, sanitários e depósito para manutenção e limpeza. Entre os serviços previstos estão atendimento psicológico, social e jurídico, realizado por equipe multidisciplinar, além de ações de apoio ao empreendedorismo, trabalho e renda.

O prefeito Miguel Lopes afirma que “Tatuí ganha hoje um importante equipamento social para um programa de atendimento às mulheres vítimas de quaisquer violências. Tenho certeza que o ganho social será imenso e os casos mais comuns terão um atendimento mais ágil e profissional”. Presentes também no Palácio dos Bandeirantes, a primeira dama Regiane Rosa Cardoso e Alessandra Vieira de Camargo, presidente do Fundo Social de Solidariedade. No estado de São Paulo, o governo João Dória instalará “Casa da Mulher” em quarenta e três municípios, em parceria com secretarias estaduais.

