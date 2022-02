CAMPANHA DA FRATERNIDADE REFLETE SOBRE A EDUCAÇÃO NO BRASIL

Na quarta-feira (2), após o período de Carnaval, começa oficialmente a “Campanha da Fraternidade 2022”, que este ano reflete sobre a Educação no Brasil, através do tema: “Fraternidade e Educação” e o lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). Realizada desde 1964 pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha tem por objetivo ser um caminho para que os cristãos vivam a espiritualidade, com o sentido de mudança e transformação pessoal, rumo à solidariedade.

A cada ano, a campanha traz um tema para estudo e reflexão junto à sociedade. É a terceira vez que a Igreja aprofunda o tema da Educação, e nesta oportunidade, esclarece a CNBB, “a reflexão será impulsionada pelo ‘Pacto Educativo Global’, convocado pelo Papa Francisco”. O texto da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) levante hipóteses e reflexões sobre os caminhos educacionais no País e os entraves que inviabilizam a educação de qualidade, sobretudo neste período de grave crise, ocasionada pela pandemia de Covid-19, entre outros assuntos.

A publicação busca ainda refletir sobre a indispensável relação entre fraternidade e educação, lembrando que educar não é um ato isolado, mas sim o encontro no qual todos são educadores e educandos, uma inspiração para a missão educacional de cada pessoa, da família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade.

São sete os objetivos específicos propostos pela campanha de 2022: 1º) analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios frente à pandemia; 2º) verificar o impacto das políticas públicas na educação; 3º) identificar valores e referências da Palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação “humanizadora”, na perspectiva do Reino de Deus; 4º) pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade dentro do processo educativo, com a colaboração dos educadores e instituições de ensino; 5º) incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum; 6º) estimular a organização do serviço pastoral em escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos; 7º) promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres.

Missas de Cinzas

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição informa que na quarta-feira (2), haverá “Missas de Cinzas” às 7, 12 e 19 horas, na Igreja Matriz. Além de dar início à “Campanha da Fraternidade”, as celebrações marcam ainda o início da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, dedicado à reflexão, arrependimento, penitência e conversão dos fieis. As “Missas de Cinzas” serão presididas pelo padre Élcio Roberto de Góes, pároco e reitor do Santuário Diocesano.

