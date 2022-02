FERIDOS EM SALA DE SHOW DO MAVSA RESORTS SÃO TRANSFERIDOS

Não sobrou nada do espaço de eventos.

Na segunda-feira (21), por volta de 23 horas, um incêndio em uma área de shows no Mavsa Resort, em Cesário Lange, deixou vinte pessoas feridas. Destas, quatro estavam em estado grave e onze foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí. Na manhã de terça-feira (22), treze receberam alta e outras sete seguiam internadas na Santa Casa de Cesário Lange e Tatuí. Nesta quarta-feira (23), boletim oficial da Prtefeitura informa que “das pessoas atendidas em Tatuí, apenas uma moça de 19 anos está em observação, com quadro estável, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Dos casos graves, todos foram transferidos para os respectivos hospitais de referência”.

De acordo com informações, aproximadamente quarenta pessoas estavam no centro de eventos do resort, na hora em que as chamas se alastraram. No momento, era realizado um show para hóspedes e o espaço é fechado e reservado especialmente para eventos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar o fogo e a suspeita é de que artefatos piroténicos tenham provocado o sinistro. A Polícia Civil lavrou boletim de ocorrência e uma perícia técnica pode revelar a verdadeira causa do incêndio.

Em nota, o Mavsa informa que “a brigada de incêndio foi chamada para retirar as pessoas e o local está com os alvarás de funcionamento em dia”. Acrescenta ainda que “a última vistoria foi realizada em dezembro de 2021. As causas do incêndio estão sendo investigadas e o Mavsa colabora, efetivamente, com a perícia. E que a direção do resort presta suporte necessário para as vítimas e seus familiares”.

TRAUMAS DA BOATE KISS

Dia 27 de janeiro de 2013, o incêndio na boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e feriu 636. A tragédia ocorreu na madrugada e foi provocada por ações humanas que estão sendo verificadas pelas autoridades competentes. Procedeu-se a uma investigação para a apuração das responsabilidades dos envolvidos, dentre eles os integrantes da banda que tocava no local, os donos da casa noturna e o poder público. O incêndio iniciou um debate no Brasil sobre a segurança e a utilização de efeitos pirotécnicos em ambientes fechados, com grande quantidade de pessoas. A responsabilidade da fiscalização dos locais também foi debatida na mídia. Houve manifestações na imprensa nacional e mundial, que variam de mensagens de solidariedade a críticas sobre as condições das boates no País e a omissão das autoridades.