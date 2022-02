MORTE DO DR. DI GÊNIO REPERCUTE EM TATUÍ

Na noite de sábado (12), a morte do médico dr. João Carlos Di Gênio, 82 anos, fundador do Objetivo, repercutiu em Tatuí, tão logo o Jornal Integração publicou o infausto acontecimento, em sua página no Facebook. Di Gênio criou uma das maiores infraestruturas de ensino da América Latina, em todos os níveis de aprendizado. Seu início foi em 1965, com um curso pré-vestibular, junto com os amigos Tadashi Ito, Roger Patty e participação de Draúzio Varela (professor de Química). E sempre foi assessorado por Jorge Bhri, Yugo Okida, Rudge Alegretti e Hildebrando Rossi (Dinhão), sendo os três últimos já falecidos.

Em 1970, o cursinho pré-vestibular da área de Humanas contava com 1.200 alunos e Biológicas, voltado para vestibulares de Medicina, com 5.000 alunos. Neste ano, começa o relacionamento de Di Gênio com Tatuí, através do professor Acassil José de Oliveira Camargo. O tatuiano foi convidado para implantar cursos superiores no Objetivo. No prazo de um ano, Acassil oficializa junto ao Ministério da Educação (MEC), as faculdades de Pedagogia, Psicologia, Comunicação e Letras. Desta fase, para se transformar na Unip – Universidade Paulista – foram poucos anos.

As manifestações nas redes sociais de Tatuí eram de admiração e gratidão. Admiração pelo esforço do dr. Di Gênio em investir com sucesso na Educação, área que molda caráter, impulsiona o ser humano para uma vida melhor, bem sucedida e de prestação de serviços a seu próximo. E a gratidão, demonstrada pelas ações implementadas pelo professor Acassil, que deu oportunidade a centenas de alunos de Tatuí para que estudassem com bolsa no Objetivo, da Avenida Paulista, 900, com os melhores professores de cursinho do País. Di Gênio foi sepultado no domingo (13), no Cemitério do Araçá, em São Paulo, e deixa a mulher Sandra Rejane Gomes Miessa (reitora da Unip) e três filhos.

Nota da Redação: A direção do Jornal Integração se sente grata ao dr. Di Gênio pela sua sensibilidade em se tornar o maior anunciante do semanário, por muitos anos, desde a sua fundação em 24 de dezembro de 1975. O jornal era quinzenal e publicava na última página um Guia de Profissões, inclusive com as faculdades que ofereciam os cursos. Este gesto espontâneo, fez com que a cidade de Tatuí conte com um veículo de comunicação que circula há 46 anos. Nos sentimos honrados em partilhar da história deste médico e professor. Descanse em paz, dr. Di Gênio. O Brasil agradece.

