PROGRAMAÇÃO CULTURAL HOMENAGEIA CENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA

O Brasil dos anos 20 do século passado, na visão de Tarsila do Amaral.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apresenta várias atividades culturais, nas áreas de música, dança, teatro e literatura, para prestar homenagem ao centenário da “Semana de Arte Moderna”, que ocorreu no período de 13 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo.

A “Semana de 22” foi organizada por um grupo de intelectuais e artistas, entre eles Di Cavalcanti, Oswand de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Mário de Andrade. Apesar de vaiados e criticados, o movimento modernista mudou o cenário artístico de São Paulo e do País. A Semana de Arte Moderna causou rompimento com o tradicionalismo associado às correntes literárias e artísticas anteriores. Foi um marco na história de São Paulo e considerada um “divisor de águas” na cultura brasileira.

As atividades nos equipamentos culturais Tatuí serão presenciais, mas obedecem a todos os protocolos sanitários no combate à pandemia de Covid-19. Haverá ainda transmissões ao vivo através do canal do Museu “Paulo Setúbal” no YouTube (https://bit.ly/3rebu51).

Programação completa

Dia 11, às 15 horas, no CEU das Artes, haverá música/aula “Baião Responsável”, de Marjorie Mariano; às 20 horas, no mesmo local, ocorre o espetáculo “Talk, Comédia Interativa”, com os humoristas Juliano Coração e Paulo Santiago.

Dia 12, às 16 horas, no Museu “Paulo Setúbal”, mais uma edição da música/aula “Baião Responsável”, de Marjorie Mariano; às 19 horas, no CEU das Artes, workshop “Roque Batera”, de Robson Rogério de Moraes, dentro do “1º Festival de Arte e Cultura de Tatuí”.

Dia 13, às 10 horas, na Praça Martinho Guedes, música/aula “Baião Responsável”, de Marjorie Mariano.

Dia 18, às 10 horas, na Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, ocorre o Projeto “Ler com Arte”, do professor Elias Aleixo, com bate-papo sobre Patrimônio Cultural; às 14 horas, na Praça Manoel Guedes, haverá um encontro artístico em comemoração ao centenário da “Semana de Arte Moderna de 1922”; às 19 horas, no canal do YouTube do Museu “Paulo Setúbal”, apresentação do podcast “Filosofia em Street Art”, com Diego Dedablio; às 19h30, no Museu “Paulo Setúbal”, ocorre o espetáculo “Neste Buraco tem Tatu Sim, que eu Ouvi”, de Adriana Afonso Oliveira, dentro do “1º Festival de Arte e Cultura de Tatuí”.

Dia 24, às 9h30, na Biblioteca “Brigadeiro Jordão”, haverá literatura “Mundo Encantado da Sissili – É com Palavras que Fazem Versos”, com a professora Elidia Maria.

Dia 25, às 10 horas, também na Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, a literatura “Vai Um Pouco de Otimismo Aí? – A Importância de Colocar Sonhos em Prática”, com a professora Marry Calviño; às 19 horas, no Museu “Paulo Setúbal”, acontece a “Noite da Seresta com Ternura”, com Maria Inês de Camargo Machado, dentro do “1º Festival de Arte e Cultura de Tatuí”.

Dia 26, às 15 horas, no CEU das Artes, ocorre a Oficina de Danças Populares “Frevando no Forró”, de Luís Fernando da Silva Pinto.

