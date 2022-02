PODE BOLSONARO SE RECUSAR A DEPOR NA POLÍCIA FEDERAL?

?

Para o ministro aposentado Celso de Mello (STF),

“nobres e plebeus, ricos e pobres são iguais perante a lei”.

O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu o cenário jurídico brasileiro ao não comparecer para depor na Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A questão ficou: pode o chefe do Poder Executivo descumprir uma ordem judicial? Esta ação se deu no episódio de um inquérito sobre vazamento de informações sigilosas envolvendo ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para não comparecer ao depoimento, o presidente Bolsonaro alegou o “direito de ausência” e não foi.

No dia 14 de junho de 2018, o ministro Celso de Mello, em plena atividade no Supremo Tribunal Federal (STF), expôs na corte suprema que pessoa sob investigação criminal não pode ser constrangida a cooperar com o Poder Público. Em seu voto, o ministro afirma que trata-se de natural consequência que deriva do seu direito fundamental ao silêncio, que impede o estado de forçá-la a comparecer ao ato interrogatório. Ao interpretar a visão do ministro tatuiano, em relação à Constituição Federal, desse modo, se não cabe condução coercitiva do investigado ou do réu, também se impõe reconhecer que ele pode, até mesmo por razões de estratégia defensiva, negar-se, legitimamente, a comparecer ao ato de seu interrogatório, sem que a recusa possa advir-lhe a imposição de qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade. Com este voto, prolatado em junho de 2018, o então decano do STF deixa claro – e pode ser aplicado no caso do presidente Bolsonaro – que o direito à ausência ao ato interrogatório traduz legítima projeção da prerrogativa constitucional que consagra, no sistema jurídico brasileiro, o direito básico e essencial ao silêncio.

Os princípios, enquanto mandamentos nucleares que informam e iluminam o perfil democrático do sistema jurídico brasileiro, são eternos e universais.

