CONSERVATÓRIO NÃO CONSEGUE INSCREVER NOVOS ALUNOS

CONSERVATÓRIO SEMPRE MANTEVE GRUPO DE “CHORÕES”

O Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”, que sempre se destacou no ensino musical no País, e trouxe para Tatuí alunos do Brasil e América Latina, agora tem dificuldade para novas inscrições. Quando o Conservatório era administrado pelo maestro Antonio Carlos Neves Campos, completava-se o número de vagas e havia fila de espera para possíveis matrículas no transcorrer do ano letivo.

O departamento de divulgação do Conservatório mais uma vez envia informação para os veículos de comunicação, de que o prazo está sendo prorrogado para inscrições de novos alunos. A data agora é até dia 9 de fevereiro. Segundo consta, a instituição disponibiliza 638 vagas em mais de 50 cursos regulares nas áreas de Música Erudita, Música Popular, Artes Cênicas e Educação Musical. Os cursos são gratuitos e existe a facilidade de se inscrever através do site do Conservatório, no endereço eletrônico: www.conservatoriodetatui.org.br.

O Jornal Integração teve acesso a informações de que a forma que a Sustenidos utiliza para que alunos se inscrevam e a nova carga horária desestimulam e até mesmo deixam inviável economicamente para que novos pretendentes frequentem as aulas no Conservatório de Tatuí. Em outras palavras, o que antes eram facilidades para adaptações, hoje criam-se dificuldades, diz uma pessoa consultada pelo semanário.

Esta mesma situação poderá ocorrer até em relação a professores e monitores que participavam dos grupos musicais. No início de janeiro, sem ninguém gravar, houve uma reunião para acertos da situação desses funcionários. Como a Sustenidos, por pressão da Câmara, do vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB), presidente do Legislativo, e deputada Damaris de Moura (PSDB), não conseguiu demitir dezenas de professores e monitores, tudo leva a crer que agora utiliza outra estratégia. O cargo de monitor passa a ser de professor e os professores não farão parte dos grupos musicais permanentes do Conservatório. Em que pese o orçamento anunciado pelo prefeito Miguel Lopes na sexta-feira (21), nas redes sociais, professores que residem fora de Tatuí poderão ser desestimulados a continuar lecionando no Conservatório. E, agora que a gasolina e passagens de ônibus ficam mais caras, a Sustenidos não vai nem precisar demitir. Vai inviabilizar a permanência destes profissionais na escola de música tatuiana.

Na última edição, o Jornal Integração “especulou” e sugeriu que os grupos musicais permanentes sejam municipalizados. Embora fosse uma especulação de fato que nasceu no gabinete do prefeito Miguel Lopes, com a homenagem que prestou aos músicos da nova Orquestra Sinfônica de Tatuí (OST), a ideia parece não ter prosperado na Prefeitura. A Secretaria Municipal de Cultura prefere buscar recursos com patrocínios, junto à iniciativa privada, em detrimento de verbas estaduais da Secretaria de Estado da Cultura, que podem ser destinadas à municipalização dos grupos “mantidos” no Conservatório.

POPULAÇÃO LAMENTA MORTE DE VEÍO QUEVEDO

ESTUDO DA UNESP EXPLICA OS 20 MIL CASOS DE DENGUE EM TATUÍ

CONSERVATÓRIO NÃO CONSEGUE INSCREVER NOVOS ALUNOS

A ERA DOS RESSENTIMENTOS – GAUDÊNCIO TORQUATO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA- JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

SINDICATO INSCREVE PARA CURSO DE HORTA ORGÂNICA

CLASSIFICADOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIAS – NOTAS DE 1/11/1908

PREFEITURA COM NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

PREFEITO RECEBE INTERESSADOS EM ASSUMIR SANTA CASA

PREFEITO REUNE-SE COM PADRES DE TATUÍ

COVID-19 CAUSA MAIS ÓBITOS EM TATUÍ

CURSOS TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO

DEFESA CIVIL NO BAIRRO AMERICANA

CURSO DE ELETRICISTA

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

CÂMARA APROVA REAJUSTE DO FUNCIONALISMO

COLUNA DE ESPORTES

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVELAS

COLUNA GENTE

PREFEITURA ALERTA SOBRE A DENGUE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, Relatórios de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Tatuí, Editais do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).