VÉIO QUEVEDO ESTÁ ENFERMO

O ex-prefeito Joaquim Amado Véio Quevedo, acometido por um câncer, está enfermo em sua casa em Tatuí. Veio luta contra a doença há algum tempo. Esta semana, o Jornal Integração tomou conhecimento que seu estado de saúde se agravara. O editor do semanário, que acompanhou a vida política de do ex-prefeito, traça um perfil de sua atuação nos momentos mais importantes de sua militância.

A trajetória política inicia em 1976, quando se elegeu vereador pelo MDB e presidiu por dois anos a Câmara Municipal de Tatuí (1977/1978). Na eleição de 1982, Veio Quevedo se candidatou a prefeito e concorreu com fortes candidatos e se elege para o mandato de 1º de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 1987, sendo seu vice-prefeito Alceu Poles (MDB). Para muitos, sua vitória foi uma grande surpresa, pois não conheciam o potencial de liderança carismática do tatuiano, filho de Quim Quevedo. Seu nome surgiu e foi eleito pelas massas populares e se firmou na política tatuiana como forte aglutinador das classes humildes das vilas de Tatuí. Esta surpresa desbancou a liderança da Arena, partido que apoiava o golpe militar de 1964 e comandava o município há muitos anos. Veio Quevedo foi reeleito em 1982, com a significativa votação de 22 mil votos. Seus dois oponentes contabilizaram oito mil e seis mil votos, respectivamente. Seu mandato foi de 1993 a 1997 e seu vice-prefeito foi Luis Antonio Voss Campos, na época no MDB.

Marcante administração – Em sua humildade, como prefeito acolheu uma assessoria de pessoas abnegadas e preocupadas com o desenvolvimento de Tatuí. Foram duas gestões com muito êxito, que contabilizaram grandes investimentos na área social, saúde e infraestrutura do município. Dentre suas realizações, podem ser citadas a criação das pré-escolas e educação de qualidade, projeto coordenado pelo professor Ciro Rodrigues Alves, Projeto Mães Crecheiras (para suprir a falta de creches, mães cuidavam das crianças em suas casas nas vilas e recebiam o apoio da Prefeitura), Projeto Ayrton Senna (na época Projeto Alfa, funcionando na Faculdade, nas dependências cedidas graciosamente no período diurno, pelo professor Acassil José de Oliveira Camargo), asfalto Tatuí/Quadra, pavimentação da pista de pouso e decolagens do Aeroclube de Tatuí, Cat-Sesi (inclusive, foi chamado para descerrar a fita da inauguração, junto com o então prefeito Wanderley Bocchi no início de seu mandato), pontes sólidas e que nunca causaram problemas, administradas e projetadas pelo engenheiro Rafael Peixoto de Camargo, Guarda Civil Municipal (com estatutos e implantação pelo Coronel PM Rumin) e merenda escolar de qualidade, preparada por abnegadas funcionárias municipais. Na época, o Governo do Estado implantou em Tatuí a Delegacia de Ensino, Delegacia de Saúde, Instituto Médico Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC), Delegacia Seccional de Polícia (seu titular era o delegado Átila Fonseca Ribeiro) e tantos outros departamentos estaduais, extintos pelo Governo do Estado.

Veio Quevedo, durante a sua militância no MDB (sob a presidência do ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo), marcou a história política do município de Tatuí, sua terra natal. Sua maneira simples de governar, sempre voltada para o bem estar da população, privilegiou as classes humildes e deu exemplo de homem público. Quando o administrador público é dotado da maior qualidade do ser humano, que é “saber ouvir”, sempre terá o sucesso administrativo e a admiração popular. E assim ocorreu também com a prefeita Maria José Vieira Camargo. Seu falecimento foi sentido pela população e será eternizado por sua grande capacidade de liderar pessoas para fazer o bem.

MENSAGEM DO MINISTRO

Nesta sexta-feira (21), logo ao receber o exemplar do Jornal Integração, o ministro aposentado Celso de Mello (ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou mensagem a este semanário e pediu para transmitir “ para o QUEVEDO, velho amigo e colega dos bancos escolares em Tatuí, os meus melhores votos de integral restabelecimento de sua saúde, dando-lhe, em meu nome, um forte e cordial abraço! Celso de Mello”.

MENINO DE 12 ANOS MORRE

EM CHUVA TORRENCIAL

Na quinta-feira (20), Eder Araujo Santos, 12 anos, morreu afogado em um loteamento no Jardim Santa Rita, em Tatuí. O garoto brincava no local com seu primo de 11 anos. No final da tarde caiu uma chuva torrencial em Tatuí, atingiu com intensidade a região da Rua Teófilo Andrade Gama, que ser tornou em verdadeiro rio. Eder e o primo brincavam em uma tubulação. O primo se safou da enxurrada e chamou por socorro. A criança chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e morreu de parada cardiorrespiratória o pronto socorro de Tatuí. A forte chuva que caiu em Tatuí na tarde desta quinta-feira (20), arrastou carros e causou muitos danos na região da Rua Teófilo Andrade Gama. Neste mês é o segundo temporal que desaba sobre a cidade. O primeiro causou danos na Vila Dr. Laurindo.

